نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد بشأن مستقبله مع الريدز.. مفاجأة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي؛ قرارا جديدا بشأن مستقبل النجم المصري الدولي محمد صلاح؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي أوشك عقده على الانتهاء مع الريدز.

وقاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول؛ منتخب مصر لتحقيق تعادل مثير أمام منتخب غينيا بيساو، بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ليفربول يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد محمد صلاح

ووفقا لما كشفه موقع «جيف مي سبورت» فإن مسئولي نادي ليفربول، استقرت على التفاوض مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، لتجديد عقده لمدة عام واحد إضافي.

ويأتي قرار نادي ليفربول الإنجليزي، برغبته في تجديد عقد المصري محمد صلاح، تخوفا من رحيله مجانا بعد انتهاء عقده مه الريدز.

موعد انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول

حيث من المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، في عام 2025، ويسعى النادي لتجديد عقده حتى يتم بيعه بقيمة أكبر في حال تلقي عرض ضخم من أحد الأندية السعودية.

كما يدرس نادي ليفربول كذلك، تجديد عقد لاعبين اثنين آخرين من صفوف الفريق، باستثناء محمد صلاح وهم، فيرجل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد.