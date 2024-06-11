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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن ناصر ماهر نجم منتخب مصر إضافة قوية للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن وسيكون له دور كبير مع الفراعنة.

أبو الدهب: ناصر ماهر مكسب كبير للمنتخب



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن ناصر ماهر مكسب كبير للمنتخب الوطني وسيتألق بشكل قوي مع منتخب الفراعنة تحت قيادة حسام حسن في الفترة المقبلة".

وأضاف:" هناك أكثر من لاعب مميز مع منتخب مصر في المعسكر الأخير على رأسهم ناصر ماهر ولاعبين أخرين ".