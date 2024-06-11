10 مدن ألمانية تستضيف "يورو 2024".. تعرف عليها

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد ألمانيا هذا الصيف لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، التي توجت بها 3 مرات، حيث ستكون أول بطولة كبرى يخوضها منتخب "الماكينات" كمضيف منذ كأس العالم 2006.

10 مدن ألمانية تستضيف "يورو 2024"

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ17 لأمم أوروبا في الفترة من 14 يونيو (حزيران) حتى 14 يوليو (تموز) المقبل في 10 مدن ألمانية، من بينها العاصمة برلين.

كما تستضيف مدن كولونيا وميونخ وفرانكفورت وهامبورغ ودورتموند ولايبزغ وجيلسنكيرشن وشتوتغارت ودوسلدورف مباريات المسابقة القارية أيضًا بخلاف العاصمة.

تستعد ألمانيا هذا الصيف لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، التي توجت بها 3 مرات، حيث ستكون أول بطولة كبرى يخوضها منتخب "الماكينات" كمضيف منذ كأس العالم 2006.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ17 لأمم أوروبا في الفترة من 14 يونيو (حزيران) حتى 14 يوليو (تموز) المقبل في 10 مدن ألمانية، من بينها العاصمة برلين.

كما تستضيف مدن كولونيا وميونخ وفرانكفورت وهامبورغ ودورتموند ولايبزغ وجيلسنكيرشن وشتوتغارت ودوسلدورف مباريات المسابقة القارية أيضًا بخلاف العاصمة.

كولونيا

مدينة ذات تاريخ غني، تقع كولونيا على نهر الراين وهي موطن لأكثر من مليون نسمة، فضلًا عن المعلم الأكثر زيارة في ألمانيا: كنيسة كاتدرائية القديس بطرس، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وسيكون ملعب راين أنرجي شتاديون، الذي تبلغ سعته 51 ألف متفرج، أحد ملاعب يورو 2024، حيث يعتبر معقل فريق كولون، واستضاف نهائي بطولة الدوري الأوروبي عام.2020

وأعيد بناء الملعب لتجهيزه لاستضافة مباريات مونديال 2006، ومنذ عام 2010 أصبح المكان المعتاد لنهائي كأس ألمانيا للسيدات، فضلًا عن استضافة مباريات كرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد والحفلات الموسيقية.

ويستضيف ملعب راين أنرجي اللقاءات التالية في يورو 2024:

المجر ضد سويسرا

إسكتلندا ضد سويسرا

بلجيكا ضد رومانيا

إنجلترا ضد سلوفينيا

إحدى مباريات دور الـ16

دورتموند

تعتبر القلب الثقافي لمنطقة الرور، واشتهرت في الغالب بالفحم والصلب قبل 50 عامًا، ولكنها تطورت لتصبح مركزًا رئيسيًا للتكنولوجيا، مع مشهد ثقافي حيوي وتراث رياضي غني معروض في متحف كرة القدم الألماني.

ويعد ملعب سيغنال إيدونا بارك، الخاص بفريق بروسيا دورتموند، أحد إستادات أمم أوروبا 2024، حيث تبلغ سعته 82700 متفرج، وسبق أن استضاف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2001 بين ليفربول الإنجليزي وديبورتيفو ألافيس الإسباني.

ملعب دورتموند هو أحد أكثر الملاعب شهرة في كرة القدم العالمية بفضل مدرجه الشهير "الحائط الأصفر"، وهو أحد أكبر الملاعب في يورو 2024.

ويقام على ملعب سيغنال إيدونا بارك مجموعة من مواجهات يورو 2024 هي:

إيطاليا ضد ألبانيا

تركيا ضد جورجيا

تركيا ضد البرتغال

فرنسا ضد بولندا

أحد لقاءات دور الـ16 ومباراة في الدور قبل النهائي.

دوسلدورف

يبلغ عدد سكان مدينة دوسلدورف، عاصمة ولاية شمال الراين فيستفاليا، 650 ألف نسمة، ويوجد أكثر من 250 مطعمًا في مدينتها القديمة.

تضم المدينة ملعب إسبريت أرينا، الذي يستضيف مباريات فريق فورتونا دوسلدورف، حيث تبلغ سعته 54600 متفرج، وسبق أن استضاف عددًا من لقاءات الدور الأول بنهائيات أمم أوروبا عام 1988 في ألمانيا الغربية في ظل مسماه القديم (راين شتاديون)، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يستضيف ملعب إسبريت أرينا المباريات التالية في يورو 2020:

النمسا ضد فرنسا

سلوفاكيا ضد أوكرانيا

ألبانيا ضد إسبانيا

مباراة في دور الـ16 ولقاء آخر في دور الثمانية.

فرانكفورت

تعتبر فرانكفورت مركزًا عالميًا للتجارة والتمويل وتقع على ضفاف نهر ماين، وهي خامس أكبر مدينة في ألمانيا وقد أكسبها أفقها المتميز لقب "ماينهاتن".

تضم المدينة ملعب دوتش بانك بارك، الخاص بفريق إينتراخت فرانكفورت، والذي يبلغ عدد مقاعده 52300 مقعد، حيث استضاف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسيدات عام 2002، وإحدى لقاءات دور الثمانية بكأس العالم 2006، كأبرز اللقاءات التي استضافها على مدار تاريخه.

تم بناء الملعب عام 1925 واستضاف مباريات في العديد من البطولات الكبرى بما في ذلك بطولة أمم أوروبا لكرة القدم عام 1988 وكأس العالم 2006.

ويجرى على ملعب دوتش بانك بارك المباريات التالية في يورو 2024:

بلجيكا ضد سلوفاكيا

الدنمارك ضد إنجلترا

سويسرا ضد ألمانيا

سلوفاكيا ضد رومانيا

أحد لقاءات دور الـ16

جيلسنكيرشن

تشتهر مدينة جيلسنكيرشن باستخراج الفحم وتاريخ صناعة الصلب، ولكن سيجد الزوار هذه الأيام مساحات خضراء ومسارح ورحلات القوارب، فضلًا عن التراث الصناعي في منطقة الرور.

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ويعد ملعب فيلتينس أرينا أبرز ملاعب مدينة جيلسنكيرشن، حيث يستضيف لقاءات فريق شالكه، بطل الدوري الألماني 7 مرات والفائز بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1997-1998.

وتصل سعة الملعب 62 ألف متفرج، ويتميز بسقف قابل للطي وملعب منزلق، وقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لحظة لا تنسى هنا لمنتخب بلاده، حينما قاده للفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بكأس العالم 2006.

ويستضيف ملعب فيلتينس أرينا المواجهات التالية في يورو 2024:

صربيا ضد إنجلترا

إسبانيا ضد إيطاليا

جورجيا ضد البرتغال

أحد لقاءات دور الـ16

هامبورغ

ثالث أكبر مدينة أوروبية دون أن تكون عاصمة وطنية، تتمتع هامبورغ بميناء مشهور عالميًا وتاريخ ثقافي غني وهندسة معمارية رائعة وحياة ليلية تجعلها مدينة مفضلة للعديد من السائحين.

يعتبر ملعب فولكسبارك الأبرز بمدينة هامبورغ، وتبلغ سعته 55 ألف متفرج، وهو الإستاد المخصص لفريق هامبورغ، الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني حاليًا، وسبق له استضافة المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي عام 2010، بالإضافة لأحد لقاءات دور الثمانية لكأس العالم 2006.

تم افتتاح ملعب فولكسبارك لأول مرة عام 1953، قبل أن يشهد عملية توسعة كبيرة عام 2000 واستضاف مباريات في أمم أوروبا عام 1988 وكأس العالم عامي 1974 و2006.

وتقام على ملعب فولكسبارك اللقاءات التالية في يورو 2024:

بولندا ضد هولندا

كرواتيا ضد ألبانيا

جورجيا ضد التشيك

التشيك ضد تركيا

إحدى مباريات دور الثمانية

لايبزغ

كانت لايبزغ، التي كانت ذات يوم موطنًا ليوهان سيباستيان باخ، غارقة في الثقافة والتاريخ، وليس أقلها المظاهرات السلمية في عام 1989 التي استحوذت على الحالة المزاجية مع تحرك ألمانيا نحو إعادة توحيد شطري البلاد.

يقع ملعب ريد بول أرينا، الذي يتميز بسقف على أحدث طراز، في مدينة لايبزغ، حيث تبلغ سعته 44345 متفرج، وتم افتتاحه عام 2004، بعد أن أعيد بناؤه على أنقاض ملعب زينترال شتاديون القديم، وهو أكبر ملعب في ألمانيا الشرقية السابقة.

ويعد الملعب معقلًا لفريق لايبزغ، المنافس بالدوري الألماني، حيث استضاف عددا من لقاءات كأس العالم 2006.

ويستضيف ملعب ريد بول أرينا المباريات التالية في يورو 2024:

البرتغال ضد التشيك

هولندا ضد فرنسا

كرواتيا ضد إيطاليا

إحدى مواجهات دور الـ16

ميونخ

يعيش في مدينة ميونخ ما يقرب من 6ر1 مليون نسمة، وهي ثالث أكبر مدينة في ألمانيا ووجهة مليئة بالتاريخ والمعارض الفنية والمتنزهات.

ولدى المدينة البافارية ملعب أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ، البطل التاريخي للدوري الألماني، وتبلغ سعته 75 ألف متفرج، وتم بناؤه عام 2005، بواسطة بايرن وجاره نادي ميونخ 1860.

ورغم استحواذ بايرن منذ ذلك الحين على الملكية الكاملة للملعب، فقد شهد أليانز أرينا نهائي لا ينسى لدوري أبطال أوروبا عام 2012، عندما خسر الفريق "البافاري" أمام تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح.

كما استضاف الملعب العملاق عدة لقاءات في النسخة الماضية لأمم أوروبا (يورو 2020)، والتي كان من بينها فوز إيطاليا 2-1 على بلجيكا في دور الثمانية.

ويحتضن ملعب أليانز أرينا المباريات التالية في يورو 2024:

ألمانيا ضد إسكتلندا

رومانيا ضد أوكرانيا

سلوفينيا ضد صربيا

الدنمارك ضد صربيا

أحد لقاءات دور الـ16 ومباراة في الدور قبل النهائي.

شتوتغارت

مدينة صناعية كبرى وموطن لاثنين من أشهر شركات تصنيع السيارات في العالم، مرسيدس وبورش، ولكن يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بمشهد الطهي الغني، مع حساء الفطائر من بين التخصصات المحلية.

وسيمثل ملعب مرسيدس بنز ارينا، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 57 ألف متفرج، مدينة شتوتغارت في كأس الأمم الأوروبية القادمة، حيث تم تجديده وتحديثه عدة مرات منذ بنائه.

واستضاف الملعب الخاص بفريق شتوتغارت مجموعة من لقاءات كأس العالم عامي 1974 و2006، كما احتضن عددًا من مباريات أمم أوروبا عام 1988.

ويستضيف ملعب مرسيدس بنز أرينا المباريات التالية في يورو 2024:

سلوفينيا ضد الدنمارك

ألمانيا ضد المجر

اسكتلندا ضد المجر

أوكرانيا ضد بلجيكا

أحد لقاءات دور الثمانية.