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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب الجزائر، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، إنه تحدث مع لاعبيه بين الشوطين وطالبهم بالعودة في المباراة أمام أوغندا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

فلاديمير بيتكوفيتش يكشف مشاكل المنتخب الجزائري

وكانت الجزائر متأخرة 1-0 أمام أوغندا في كمبالا، لكن ثنائية في الشوط الثاني عبر حسام عوار وسعيد بن رحمة ضمنت لها الفوز 2-1، أمس الإثنين.



وقال بيتكوفيتش عقب المباراة: "تحدثنا بوضوح مع اللاعبين وطلبت منهم أن ينسوا ما حدث في الشوط الأول، أهنيء اللاعبين على الروح القتالية لأن الأهم هو الفوز وقد حققنا ذلك، تحدثت مع اللاعبين بعد نهاية المباراة وهنأتهم على النتيجة، نعمل باستمرار على الجانب الذهني، أحيانًا ينجح الأمر وأحيانًا لا ينجح.

وأضاف: "إذا نظرنا للشوط الأول في مواجهتي غينيا وأوغندا، يظهر أننا لم نلعب بشكل جماعي ويجب علينا بالتأكيد أن نتحسن".

وحقق بيتكوفيتش انتصاره الأول في مباراة رسمية مع المنتخب الجزائري، الذي قاده في مباراتين رسميتين فقط حتى الآن.

واستعادت الجزائر صدارة المجموعة السابعة بعد فوزها خارج أرضها وخسارة غينيا 1-0 على أرضها بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أمام موزامبيق التي تملك 9 نقاط مثل الجزائر.

ويتأهل متصدرو المجموعات الـ9 فقط إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا الشمالية، لكن المنتخب صاحب أكثر عدد من النقاط في المركز الثاني يملك أيضًا فرصة لحجز مقعد عبر نظام ملحق طويل.