نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال: هذا الثنائي كان يستحق المشاركة ضد غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أخطأ في عدم مشاركة الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومصطفى فتحي أمام غينيا بيساو.

وتعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو، بنتيجة هدف لكل منتخب، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات إذاعية: من وجهة نظري كنت أتمنى مشاركة عمر كمال ومصطفى فتحي في تشكيل منتخب مصر الأساسي أمام غينيا بيساو لاحداث الفارق داخل أرض الملعب.



وأضاف: مشاركة كمال ومصطفى فتحي أمام غينيا بيساو كانت ستحدث الفارق مع منتخب مصر وتمنح الفريق 3 نقاط غالية في مشوار التأهل إلى كأس العالم.