نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر يكشف سر تراجع الأداء ضد غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مجدي طلبة، نجم منتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أخطأ في تغيير طريقة اللعب في مباراة غينيا بيساو بعد الطريقة التي لعب بها مباراة منتخب بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غينيا بيساو، بنتيجة هدف لكل منتخب، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

تصريحات مجدي طلبة

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: في رأيي أن تغيير حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني طريقة اللعب خلال 4 أيام وراء تراجع المستوى أمام غينيا بيساو.

وأضاف: أطالب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بتثبيت طريقة لعب المنتخب والتشكيل في المباريات المقبلة.

