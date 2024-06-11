نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة كبرى داخل معسكر ألمانيا بطلها نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب ألمانيا بكل قوة، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية( يورو 2025 )، والتي تقام هذه النسخة على الأراضي الألمانية.

وجاءت قائمة الماكينات الألمانية تتضمن وجود كل من:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - مارك تير شتيجن (برشلونة) - أوليفر باومان (هوفنهايم)

خط الدفاع: والديمار أنتون (شتوتجارت) - بينجامين هينريش (لايبزيج) - جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (اينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

خط الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - كريس فيهريش ( شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - إلكاي جوندوجان (برشلونة) توني كروس (ريال مدريد) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - ألكسندر بابلوفيتش (بايرن ميونيخ) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

خط الهجوم: نيوكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) - كاي هافيرتز (أرسنال) توماس مولر (بايرن ميونيخ) - دينيز أونديف (شتوتجارت) - ماكسيميليان بيير (هوفنهايم).

- شجار في معسكر ألمانيا

وفجرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، مفاجأة صادمة بعد نشرها تفاصيل واقعة الشجار بين نجمي المنتخب الألماني، خلال أحد التدريبات.

وأوضحت الصحيفة، أن شهد المران شجار عنيف بين الثنائي روديجر ونيكلاس فولكروج، بسبب التدخل العنيف في أحد الكرات، بعد وقوع فولكروج على الأرض، ليظل دقائق ساقطا قبل أن يوجه وابل من السباب لزميله المدافع.

ليتجه كلا اللاعبان نحو الآخر وفع كل منهما الأخر بعنف، ليتدخل الجهاز الفني وينهي الأزمة.

