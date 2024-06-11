نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورقة فاتي.. برشلونة يحاول خطف هدف ريال مدريد هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول تطورات ملف الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل قلعة نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب المدير الفني الألماني للبارسا، هانز فليك، بضرورة تدعيم بعض المراكز الهامة داخل تشكيل الفريق استعدادا للموسم القادم، وفي مقدمتهم مركز الظهيرين.

- برشلونة يلاحق هدف ريال مدريد

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن طالب هانز فليك، من إدارة الفريق ضرورة حسم التعاقد مع جيرمي فريمبونج نجم باير ليفركوزن الألماني هذا الصيف.

وتابعت، أن تلك الصفقة قد تكون في مرتفعة بشكل نسبي عن قدرات البلوجرانا في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث تبلغ قيمة اللاعب 50 مليون يورو، لكن عرض برشلونة كان أقل من ذلك.

ويرغب اللاعب في تأجيل حسم مستقبل لحين انتهاء مشاركته مع منتخب هولندا في يورو 2024.

وأوضحت الصحيفة، أن باير ليفركوزن تواصل مع مسؤولي البارسا، للتحدث عن إمكانية التعاقد مع آنسو فاتي، المعار إلى صفوف ايفرتون الإنجليزي.

حيث تخطط البلوجرانا لحسم تلك الصفقة التي يراقبها منافسه ريال مدريد، عن طريقخول فاتي في المفاوضات.