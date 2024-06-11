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أحمد جودة - القاهرة - قال برونو فرنانديز إن الانتقادات التي أعقبت هزيمة البرتغال 2-1 أمام كرواتيا، السبت الماضي، كانت انعكاسًا لتوقعات الجماهير المرتفعة قبل بطولة "يورو 2024".

فرنانديز: تعجبني سلبية مشجعي البرتغال

وفازت البرتغال بكافة مبارياتها الـ10 في التصفيات، لكن استعداداتها للبطولة المقررة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو (حزيران) إلى 14 يوليو (تموز) لم تكن مثالية، بعد خسارتها أمام سلوفينيا وكرواتيا في المباراتين الوديتين الأخيرتين.



وقال فرنانديز لاعب الوسط للصحافيين: "لا أريد أن يعتقد أحد أننا وصلنا إلى هذه النقطة، معتقدين أن كل شيء قد تم انجازه وليس هناك ما يمكن تحسينه".

وأكد قائد مانشستر يونايتد: "هناك دائمًا جوانب للتحسين، لأكون صادقًا أحب قليلًا من هذه السلبية حول المنتخب الوطني،‭' ‬الفريق لم يعد جيدًا بعد الآن‭'‬، ‭'‬لا يزال هذا ليس ما نريده‭'‬، أحب ذلك لأنه علامة على أن الناس يتوقعون منا الكثير ويريدون المزيد من المنتخب الوطني، هذا يعني أننا نحن اللاعبون الذين نمثل البلاد لدينا الجودة لتقديم المزيد، نحن نعلم ذلك ولدينا طموح لتقديم المزيد والأفضل".

وستلعب البرتغال مع أيرلندا في آخر مباراة ودية لها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتبدأ البرتغال مشوارها في "يورو 2024" ضمن المجموعة السادسة أمام جمهورية التشيك قبل مواجهة تركيا وجورجيا.