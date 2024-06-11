نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، مع نظيره منتخب غينيا بيساو، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة الماضية، من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم على ستاد القاهرة الدولي، بنتيجة 2-1.

مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، مع كلا من منتخبات غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

١- مصر - 10نقاط

٢- غينيا بيساو - 6 نقاط

٣- بوركينا فاسو - 5 نقاط

٤- سيراليون - 5 نقاط

٥- إثيوبيا - 3 نقاط

٦- جيبوتي - نقطة واحدة.