نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يزامل رونالدو أم نيمار؟.. برشلونة يوافق على رحيل نجمه بشرط مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني، موقفها النهائي من رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد وصول العديد من العروض الخارجية للحصول على خدمات نجم البارسا.

ويحتاج العملاق الكتالوني هذا الصيف إلى الاستغناء عن أحد نجوم الفريق، لتحقيق قوانين اللعب المالي النظيف حتى تتمكن من ضم صفقات جديدة.

- برشلونة يرفض رحيل أراوخو

وترصد إدارة الدوري السعودي، العديد من الأهداف داخل الدوريات الأوروبية، لمواصلة مشروع استقطاب نجوم كرة القدم إلى المملكة العربية السعودية.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن وصل إلى مسؤولي برشلونة عرضا كبيرا أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتابعت، الفريق السعودي تحدث عن شروط الاستغناء عن خدمات المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة البلوجرانا ليس لديها أي نية في بيع عقد أراوخو، لكن في حالة تلقيها عرضا ضخما سوف توافق على الفور.

