نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال 2026.. ملعب أزتيكا في المكسيك يدخل التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،السويسري جياني إنفانتينو، أنه بدأ بالفعل في "عد الأيام" مع تبقي عامين بالضبط على انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وسلط الضوء على اللحظة التاريخية التي سيشهدها ملعب أزتيكا الذي سيستضيف ثالث مباراة افتتاحية في تاريخه.

مونديال 2026.. ملعب أزتيكا في المكسيك يدخل التاريخ

ودخل ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي التاريخ بالفعل بعدما استضاف المباراتين الافتتاحيتين لبطولتي كأس العالم 1970 و1986.

وأوضح رئيس "فيفا": "سيكون أول ملعب يستضيف 3 مباريات افتتاحية لكأس العالم"، مبرزا "لم نشهد هذا من قبل، وتجربة هذا الأمر في ملعب أسطوري مثل أزتيكا سيكون شيء مميز للغاية".

كما أشار إنفانتينو إلى "المباريات الملحمية، ومباريات كأس العالم التي أقيمت في هذا الملعب في الماضي، والأبطال الذين توجوا على أرضه مثل بيليه ودييغو مارادونا اللذان لعبا وفازا في أزتيكا".

وقال في بيان صدر عن "فيفا": "يبدو أن عامين فترة طويلة، لكننا نعلم أن البطولة أصبحت قريبة جدًا".

وأبرز إنفانتينو أن مونديال 2026 سيكون "أكبر حدث، وأكبر عرض، وأكبر بطولة" شهدها العالم على الإطلاق، مذكرًا أيضا بأنه "سيكون هناك عدد قياسي من الفرق المشاركة، بواقع 48 منتخب، ومباريات ستقام في 16 مدينة مختلفة في جميع أنحاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة".

وأكد رئيس "فيفا: "في المدن المضيفة، بالطبع نعمل مع السلطات ومع مشغلي الإستادات، ومع المجتمعات المحلية، هناك تعاون رائع في كل مكان، إنهم يتحرقون شوقًا لاستقبال الملايين من المشجعين من جميع أنحاء العالم".