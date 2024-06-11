نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "توقيع ذهبي".. النصر السعودي يقدم عرضا تاريخيا لضم نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل إدارة نادي النصر السعودي، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، استعدادا للموسم القادم بعد المستوى المتراجع الذي قدمه الفريق في الموسم الحالي والخروج دون أي بطولة.

وشدد لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر على ضرورة التعاقد مع صفقة دفاعية مميزة، في الميركاتو الصيفي القادم.

- النصر يفاوض روديجير

ونشرت شبكة "CHTV" الإسبانة، أنّ إدارة نادي النصر قامت بتقديم عرضا ضخما إلى مسؤولي ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجير.

وتابعت الشبكة الإسبانية، أن بلغت قيمة العرض السعودي 100 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وأختتمت، أن الإدارة السعودية ستجد صعوبة كبيرة في حسم تلك الصفقة بسبب وجود اهتمام أوروبي من جانب فريقي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لضم مدافع ريال مدريد.