نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صخرة دفاع ليفركوزن يقترب من بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب مدافع ألمانيا، جوناثان تاه، من الرحيل عن فريق باير ليفركوزن، المتوج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" في الموسم المنصرم، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة (سكاي) التليفزيونية: "أن تاه توصل لاتفاق شفهي مع بايرن ميونخ للانضمام إلى صفوفه بعقد يمتد 5 أعوام، منهيًا مسيرته مع ليفركوزن، التي استمرت 9 أعوام".

ويمتلك المدافع الدولي الألماني (28عامًا) عقدًا مع ناديه الحالي حتى عام 2025، وهو ما يعني ضرورة توصل بايرن لاتفاق مع مسؤولي ليفركوزن من أجل إبرام الصفقة.

وسبق لتاه أن صرح لشبكة سكاي قائلًا: "أفكر في الخطوة الصحيحة التالية بالنسبة لي" معربا عن سعادته "بالارتباط بنادٍ مثل بايرن" البطل التاريخي للدوري الألماني، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه "سيتخذ قراره النهائي قريبًا".

صخرة دفاع ليفركوزن يقترب من بايرن ميونخ

أضاف تاه: "أن إدارة ليفركوزن أبلغته أنه يتعين عليه إما تجديد عقده مع الفريق أو الرحيل، لأن النادي لا يريد تفويت فرصة الحصول على مقابل مادي لرحيله، وهو قرار يفهمه تمامًا".

ولعب تاه مع ليفركوزن منذ عام 2015 وكان أحد العناصر الهامة التي لعبت دورا في تتويج الفريق بلقب "البوندسليغا" للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم المنقضي، الذي شهد أيضًا حصول الفريق على لقب كأس ألمانيا، فيما جاءت خسارته الوحيدة من إجمالي 53 مباراة لعبها بمختلف المسابقات في ذلك الموسم، خلال نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي.



وأكد تاه: "كان هدفي دائمًا هو الفوز بلقب مع ليفركوزن وقد حققت ذلك الآن، سنرى ما سيحدث في المستقبل".

ويعد تاه، الذي خاض 25 مباراة دولية، عضوًا بارزًا وأساسيًا في صفوف المنتخب الألماني الذي يستعد لخوض غمار بطولة "يورو 2024"، التي يستضيفها على ملاعبه، حيث يواجه المنتخب الاسكتلندي يوم الجمعة المقبل في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية.

