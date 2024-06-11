نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع حكم بسبب هجوم جماهيري ضده.. ماذا حدث؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنضم حكم مباراة إف سي تنجانيقا وأو سي رينيسانس كينشاسا، إلى قائمة ضحايا كرة القدم بسبب الاحداث المئساوية التي تقام داخل المستطيل الأخضر دون أن يتوقعها أحد.

ولقي حكم اللقاء مصرعه بعد تعرضه لهجوم عنيف من الجماهير، لم يستطع أحد السيطرة عليه أثناء مباراة كان يديرها ضمن منافسات كأس الكونغو، ليقع الحكم أرضًا دون أن يستيقظ مرة أخرى.

حادثة مؤسفة في مباراة الكونغو للحكم

وانتهت المباراة التي جمعت بين إف سي تنجانيقا وأو سي رينيسانس كينشاسا بكأس الكونغو، بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ولجأ الحكم إلى ضربات الترجيح ليفوز تنجانييكا بنتيجة 3-0.

وقبل نهائية المباراة اندلعت أعمال عنف في الملعب، وقفز عدد كبير من المشجعين إلى أرض الملعب وطاردوا الحكم، الذي لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه بشكل كافي بسبب الهجوم العنيف الذي فوجئ به وهو يؤدي عمله.

ونشرت صحيفة سبورت أنه بمجرد انتهاء المباراة، اتجه العديد من المشجعين إلى أرضية الملعب للهجوم على طاقم التحكيم، وتم الاعتداء على الحكم الذي حاول الدفاع عن نفسه، لكنه كان قد فقد الوعي في منطقة غرفة تبديل الملابس.

ووجه أحد المشجعين لفريق كينشاسا ضربة قوية في رأس حكم المباراة الذي سقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة الملابس، ولم يستطع أحد إيقافه، وفي الوقت الذي يحاول الأطباء إنقاذ حياة حكم المباراة، كان لاعبو فريق تنجانيقا يحتفلون بالفوز بالمباراة، قبل أن ينتشر خبر وفاة الحكم.

