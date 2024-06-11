نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق تم.. النصر يضع الرتوش الأخيرة لضم حارس يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فابرزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين بأوروبا، أن نادي النصر السعودي يضع الرتوش الأخيرة للتعاقد مع حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب النصر في تدعيم مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد بعد تكرار إصابات إصابات أوسبينا ووليد عبدالله وإيقاف نواف العقيدي، حيث عانى الفريق في الموسم المنصرم من أزمات قوية في تلك المركز.

النصر يستعد لضم تشيزني بعقد لمدة موسمين

ونشر رومانو تغريدة عبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "X": " انتقال تشيزني حارس يوفنتوس إلى النصر الآن في المراحل النهائية.. الاتفاق تم على ضمه بعقد لمدة سنتين".

وتابع: "من المقرر توضيح التفاصيل النهائية قريبًا، ومن ثم يحصل يوفنتوس على نحو 5 ملايين يورو بالإضافة إلى توفير راتبه".



حارس يوفنتوس البالغ من العمر 34 عاما، سبق له حراسة مرمى ناديي آرسنال وروما، وحقق البولندي 15 "كلين شيت" خلال 35 مباراة مع السيدة العجوز في مختلف البطولات بالموسم الماضي.

