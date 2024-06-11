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أحمد جودة - القاهرة -



يعكف على ماهر المدير الفني للنادي المصري على تجهيز لاعبي الفريق خلال فترة التوقف الدولي وإستغلالها في إقامة مباريات ودية استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك بالجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

علي ماهر يصحح أخطاء المباراة الودية استعدادا للزمالك بالدوري

خاض الفريق البورسعيدي مباراة ودية جمعته بنظيره النصر الليبي وانتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لكل من الفريقين مساء أمس الأثنين استعدادا لمواجهة الزمالك بالجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

تنطلق مباراة المصري والزمالك بالجولة السادسة والعشرين في السابعة مساء يوم الأثنين المقبل الموافق السابع عشر من يونيو الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات تايم سبورت الرياضية الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني في مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة بعدما خاض 24 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدي في 11 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبو المصري 24 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

