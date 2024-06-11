نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إنييستا يحرك برشلونة للتعاقد مع محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر إنييستا قائد نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة كبرى عن رغبته في تعاقد البارسا مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشارك صلاح أمس في مواجهة منتخب مصر ضد نظيره غينيا بيساو، ضمن مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منتخب، أحرزه صلاح في الشوط الثاني.

- انيستا يتحدث عن صلاح

وأكد أسطورة البارسا ولاعب نادي الإمارات الحالي خلال مقابلة مع الدوري الإسباني "لاليجا" الرسمية على يوتيوب:" "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم، هو يجمع بين الموهبة والجودة وحقق العديد من الإنجازات طوال السنوات الأخيرة في أوروبا ".

وتابع:" عندما تشاهد صلاح في التلفاز فأنك تعلم انك ستجد شئ مختلف وممتع".

وواصل:" أذا انضم صلاح إلى برشلونة، بالطبع ستكون صفقة مميزة للغاية لكتيبة البارسا".

