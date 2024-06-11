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أحمد جودة - القاهرة - ألقت الجهات الأمنية الأمنية بالمعادي، القبض على شقيق محمود كهربا لاعب كرة القدم ونجم النادي الأهلي، لاتهامه بالتعدي على الفنان رضا البحراوي أمام أحد الفنادق العائمة بالساعات الماضية.

وقام مطرب المهرجانات رضا البحراوي، بتحرير محضرًا داخل قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

القبض على شقيق محمود كهربا لاتهامه بالتعدي على رضا البحراوي

وأوضحت التحريات، أنه بعد خروج مطرب المهرجانات من الحفلة استعان شقيق كهربا باثنين آخرين وقاموا بتكسير زجاج العربية من الخلف.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على جهات التحقيق.

