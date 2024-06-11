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أحمد جودة - القاهرة - تلقت هولندا ضربة موجعة عقب غياب صانع الألعاب فرنكي دي يونغ غير المتماثل للشفاء من إصابة في كاحله عن نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا التي تنطلق هذا الاسبوع، وفقًا لما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وقال الاتحاد المحلي للعبة بعد فوز المنتخب على إيسلندا 4-0 وديًا في روتردام الإثنين في الاستعداد الاخير للبطولة القارية، إن "الاختبارات الطبيّة التي أجريت الأحد والإثنين أظهرت أن كاحل لاعب خط الوسط المصاب ليس قويًا بما فيه الكفاية".



وسيعود دي يونغ (27 عامًا) إلى إسبانيا للاستعداد للموسم المقبل مع ناديه برشلونة.

وكان دي يونغ صرّح قبل أيام قليلة "يجب أن أحرص على ألاّ تصبح الإصابة مزمنة ولا أريد إجراء عملية جراحية".

"يورو 2024".. إصابة دي يونج تصدم هولندا



وتم إبلاغ لاعبي المنتخب البرتقالي بانسحاب دي يونغ قبل ودية إيسلندا.

علّق مدافع نايثن أكيه مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي على غياب دي يونغ، قائلًا "الجميع توجه إليه مباشرة. الأمر صعب عليه، وصعب علينا. لقد جاء في وقت صعب. فرنكي لاعب مهم بالنسبة لنا وهو رائع في المجموعة".

كما خسر المدرب رونالد كومان جهود تيون كومبماينرز الذي يلعب أيضًا في خط الوسط، وأصيب في فخذه خلال عملية الإحماء مساء الاثنين.

وأبدى مدافع برشلونة السابق قلقه حيال مشاركة لاعب أتالانتا الإيطالي في النهائيات، قائلًا "هي ليست علامة جيدة، سنجري بعض الاختبارات وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

ومن المتوقع أن يعمد كومان إلى خيارات بديلة لتعويض الغيابات، ولكن من دون أن يكشف عن أسماء جديدة الاثنين.

وأوقعت القرعة هولندا في المجموعة الرابعة إلى جانب بولندا وفرنسا والنمسا.