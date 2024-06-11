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أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق المصري للكاراتيه بقيادة محمد سرحان نتائج طيبة ببطولة الجمهورية للقطاعات مرحلتي ( 10، 11 عام ) والتي جرت مؤخرًا بالإسماعيلية.

المصري يحقق نتائج طيبة ببطولة الجمهورية لبراعم الكاراتيه



أضاف اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، أن الفريق نجح في الحصول على ميداليتين في منافسات الكوميتيه بعد تحقيق اللاعب أحمد محسن للمركز الثاني والميدالية الفضية وحصول اللاعبة ايلينور يوسف اسحق على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، فيما حصل اللاعب باسل محسن على المركز الخامس.

نجح فريق الكاتا المكون من بسمة عباس، جودي وائل، ريتال صابر، باسل محسن، أحمد محسن، عبد الله عادل، مهند سيف الاسلام في الوصول إلى دور الثمانية بعد أداء طيب للغاية.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للعبة الكاراتيه يتكون من محمد سرحان مديرًا فنيًا ومحمد محسن مدربًا للكوميتيه بمساعدة من أسماء رشاد.