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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة بعضا من كواليس اجتماع لجنة الكرة بالنادي الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق مساء أمس.

شبانة: كولر متمسك بكوناتيه وعطية الله والأهلي يعرض بديلا محليا

وأكد شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم بأن كولر تمسك ضرورة ضم الثنائي محمد كوناتي ويحيى عطية الله بالرغم تحفظ لجنة الكرة على الثنائي.

واضاف شبانة بأن اللجنة طرحت على المدير الفني أسماء وبدائل أخرى منها وليد فرج ظهير ايسر فاركو حتى يتم الاحتفاظ بعلي معلول.. كما عرضت عليه بعض الأسماء الهجومية محليا منها أحمد ياسر ريان وهو الاسم الذي رفضه كولر مع الترحيب بعودة محمد شريف.