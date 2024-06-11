نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. إنييستا يحرك برشلونة للتعاقد مع محمد صلاح والنصر يضع الرتوش الأخيرة لضم حارس يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في السطور التالية:

إنييستا يحرك برشلونة للتعاقد مع محمد صلاح

فجر إنييستا قائد نادي برشلونة الإسباني، مفاجأة كبرى عن رغبته في تعاقد البارسا مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشارك صلاح أمس في مواجهة منتخب مصر ضد نظيره غينيا بيساو، ضمن مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأكد أسطورة البارسا ولاعب نادي الإمارات الحالي خلال مقابلة مع الدوري الإسباني "لاليجا" الرسمية على يوتيوب:" "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم، هو يجمع بين الموهبة والجودة وحقق العديد من الإنجازات طوال السنوات الأخيرة في أوروبا ".

وتابع:" عندما تشاهد صلاح في التلفاز فأنك تعلم انك ستجد شئ مختلف وممتع".

وواصل:" أذا انضم صلاح إلى برشلونة، بالطبع ستكون صفقة مميزة للغاية لكتيبة البارسا".



النصر يضع الرتوش الأخيرة لضم حارس يوفنتوس

أكد فابرزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين بأوروبا، أن نادي النصر السعودي يضع الرتوش الأخيرة للتعاقد مع حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب النصر في تدعيم مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد بعد تكرار إصابات إصابات أوسبينا ووليد عبدالله وإيقاف نواف العقيدي، حيث عانى الفريق في الموسم المنصرم من أزمات قوية في تلك المركز.

ونشر رومانو تغريدة عبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "X": " انتقال تشيزني حارس يوفنتوس إلى النصر الآن في المراحل النهائية.. الاتفاق تم على ضمه بعقد لمدة سنتين".

وتابع: "من المقرر توضيح التفاصيل النهائية قريبًا، ومن ثم يحصل يوفنتوس على نحو 5 ملايين يورو بالإضافة إلى توفير راتبه".

حارس يوفنتوس البالغ من العمر 34 عاما، سبق له حراسة مرمى ناديي آرسنال وروما، وحقق البولندي 15 "كلين شيت" خلال 35 مباراة مع السيدة العجوز في مختلف البطولات بالموسم الماضي.



نجم منتخب مصر يكشف سر تراجع الأداء ضد غينيا بيساو



أكد مجدي طلبة، نجم منتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أخطأ في تغيير طريقة اللعب في مباراة غينيا بيساو بعد الطريقة التي لعب بها مباراة منتخب بوركينا فاسو.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غينيا بيساو، بنتيجة هدف لكل منتخب، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: في رأيي أن تغيير حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني طريقة اللعب خلال 4 أيام وراء تراجع المستوى أمام غينيا بيساو.