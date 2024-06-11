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أحمد جودة - القاهرة -



طالب الإعلامي محمد شبانة من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عدم الدخول فى عدوات جديدة بسبب تصريحاته عقب التعادل مع غينيا بيساو وهاجم فيها كل من ينتقد أداء المنتخب تحت قيادته.

شبانة لحسام حسن: لا تتسبب فى عداوات جديدة ولو طلبنا من انشيلوتي يخسرنا التصفيات مش هيعرف

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الجميع يساند حسام حسن لكن المدير الفني للمنتخب يصر على الصدام وذلك ليس فى صالحه وعليه ان يأخذ تنوع الاراء بصدر رحب

ووجه شبانة حديثه لحسام بضرورة العمل أكثر على بناء جيل جديد للمنتخب وذلك سيكون افضل له ويستغل الرغبة العامة فى مساندته

واتم شبانة حديثة بأن المدرب الإيطالي الشهير أنشيلوتي لو طلبنا منه مشاركتنا لنخسر تصفيات كأس العالم ان يعرف لأن مجموعتنا سهلة وصعودنا للمونديال محسوم والأهم هو بناء فريق قادر على الوصول لأبعد نقطة بمونديال امريكا