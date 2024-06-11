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أحمد جودة - القاهرة - يعقد نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء غد الأربعاء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

ويحضر المؤتمر الصحفي، المهندس ممدوح عيد رئيس النادي. والمدير الرياضي الكابتن هاني سعيد، والمدير الفني كرونسلاف يورتشيتش، وعدد كبير من نجوم فريق نادي بيراميدز.

بيراميدز يعلن الراعي الجديد في مؤتمر صحفي

ويعقب المؤتمر الصحفي الإعلان والكشف الراعي الجديد لنادي بيراميدز في المرحلة المقبلة.

ومتاح لجميع القنوات ووسائل الإعلام إجراء لقاءات مع مسئولي النادي والجهاز الفني وحضور المؤتمر الصحفي.

