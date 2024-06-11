نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات منتخب مصر القادمة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قطع منتخب مصر مشوارا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما تعادل في مواجهة غينيا بيساو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأثنين.



وتعادل منتخب مصر بعدما نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني بعدما تلقت شباك منتخب مصر في الشوط الأول هدف التقدم من غينيا بيساو.



موعد مباريات مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026:

_الجولة الخامسة "مارس 2025"

*إثيوبيا ضد مصر

_الجولة السادسة "مارس 2025"

*مصر ضد سيراليون

_الجولة السابعة "سبتمبر 2025"

*مصر ضد إثيوبيا

_الجولة الثامنة "سبتمبر 2025"

*بوركينا فاسو ضد مصر

_الجولة التاسعة "أكتوبر 2025"

*جيبوتي ضد مصر

_الجولة العاشرة "أكتوبر 2025"

*مصر ضد غينيا بيساو

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