نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين والشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى بعد غد الخميس، مراسم قرعة التصفيات الآسيوية لمنتخبات ناشئي كرة القدم تحت 17 عامًا، والشباب تحت 20 عامًا بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور بماليزيا، لتحديد مسار التأهل للمشاركة في النهائيات.

موعد قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين والشباب

ومن المقرر أن تبدأ مراسم قرعة الناشئين في الثانية ظهرًا بتوقيت كوالالمبور، تليها قرعة الشباب في الساعة الرابعة عصرًا.

وسوف تقام منافسات تصفيات النسخة العشرين من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمشاركة 43 منتخبًا سيتم توزيعها على 10 مجموعات بواقع 7 مجموعات من 4 منتخبات و3 مجموعات من 5 منتخبات، بينما ستقام تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا لعام 2025، خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة 45 منتخبًا، موزعة على 10 مجموعات، 5 منها تضم 4 منتخبات و5 مجموعات تتكون من 5 منتخبات.

وسوف يتأهل جميع الفائزين بصدارة المجموعات العشر، بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى نهائيات البطولتين، وسينضم إليهم المضيفون الذين يتأهلون تلقائيًا، علما أن السعودية ستستضيف كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2025، بينما ستقام النسخة الثانية والأربعين من كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا في الصين.

