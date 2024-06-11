نجم الزمالك السابق يفتح النار على حسام حسن.. «إنت جاي تعلمنا الأدب»

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أحمد جودة - القاهرة - فتح محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، النار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عقب مباراة غينيا بيساو.

كان منتخب مصر تعادل مع غينيا بيساو 1 – 1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب 24 سبتمبر، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن عقب المباراة في تصريحات لشبكة قنوات «أون تايم سبورتس»: «بدأنا بشكل كويس ونسبة استحواذ منتخب مصر كانت عالية رغم إن المنتخب بيلعب برا ملعبه.. فخور بالنجوم بتوعنا بداية من القائد محمد صلاح وحتى أصغر لاعب، وبنلاعب منتخب قوي عندهم 26 محترف وأجساد غير طبيعية».

وواصل: «الحمدلله حققنا نتيجة إيجابية والمهم برا ملعبنا منخسرش، إحنا فين وبقينا فين، وسعيد بالجمهور بتاعنا، سعيد بلاعيبتي ومبسمعش لحد ولا فارق معايا التشكيك.. في ناس خايفين إن المنتخب ينجح وسعيد بوجودي في منتخب مصر وبمثل الناس الكويسة في الشعب المصري وعايز اقولكوا افرحوا في قلة قليلة بتوقع الناس».

وعلق محمد صلاح، على تصريحات حسام حسن، حيث قال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور»: «إنت جاي تعلمنا الأدب ولا إيه! الاستحواذ كان كام 70% لينا وكنا خسرانين».

وأضاف: «محترفين إيه اللي جامدين، إنت كنت بتلاعب مين! مينفعش تقول كده إنت مسؤول».

«وأتم: «إحنا مش عاوزين نمسك المنتخب إحنا مصريين زيك، ومع منتخب مصر».».