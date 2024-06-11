نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوضى تصريحات أنشيلوتي وبيان ريال مدريد.. هل يذهب الملكي لـ مونديال الأندية دون مدربه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت تصريحات كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ريال مدريد الجدل بشأن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، خاصة بعد بيان النادي الملكي.



أنشيلوتي أعلن في تصريحاته أن ريال مدريد لن يشارك بسبب العائد المادي من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

وبعد ساعات قليلة، أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، للرد على تصريحات أنشيلوتي، بل ونفيها تمامًا، لتأكيد المشاركة في مونديال الأندية، مع الإشادة بالبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

تضارب المواقف أثار الجدل، ما بين رفض أنشيلوتي بلسان ريال مدريد، ورد النادي نفسه وتأكيد المشاركة، مما يشير إلى تكذيب المدرب الإيطالي بشكل غير مباشر.

تلك الأمور الفوضوية لم تكن معتادة في نادٍ بحجم ريال مدريد، ولكن حدث ما حدث، وتأكدت مشاركة الملكي في البطولة، دون الحديث عن الأموال التي تحدث عنها أنشيلوتي.

الصحفي داماشيللي، الذي أجرى المقابلة مع أنشيلوتي، قال: "أؤكد ما تم نشره حرفيًا، أخبرني كارلو أن ريال مدريد لن يذهب لبطولة كأس العالم للأندية لأنه هراء بالنسبة له على المستوى الاقتصادي والرياضي والصحي للاعبين".

ولكن هناك جزئية يجب أن يتفطن لها الجميع، وهي أن كارلو أنشيلوتي عقده مستمر مع ريال مدريد حتى يونيو 2026، ولكن ليس بالضرورة أن يستمر حتى نهاية العقد.

منذ أيام قليلة، انتشرت تقارير حول رحيل دافيدي أنشيلوتي نجل كارلو ومساعده في ريال مدريد، حيث رفض الإيطالي الاستماع للعروض حتى صيف 2025 لتحديد مستقبله.

انتظار دافيدي حتى 2025، قد يشير إلى أن كارلو سيضع حدًا لمسيرته مع ريال مدريد في ذلك الوقت، ومن ثم يبحث عن تحدٍ جديد، وربما يكون المنتخب البرازيلي، للاستعداد لمونديال 2026.

خاصة وأن المنتخب البرازيلي عيّن دوريفال جونيور، وهو مدرب ليس ذو اسم كبير في عالم التدريب، كمرحلة انتقالية حتى يأتي كارلو أنشيلوتي، الذي يراه الاتحاد البرازيلي الرجل الأنسب لقيادة السيليساو.

كل هذه الأمور مجرد تخمينات، ولكن الأمر سيكون بيد بطل أوروبا وكارلو في النهاية، وقد لا يذهب بالفعل أنشيلوتي لبطولة كأس العالم للأنديه لأنه سيكون خارج ريال مدريد، ويشارك النادي الملكي بمدرب آخر.