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أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن تحمل هايدي، أرملة أسطورة كرة القدم الألماني الراحل فرانز بيكنباور، كأس بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" إلى أرض ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، الذي يستضيف حفل افتتاح المسابقة القارية يوم الجمعة المقبل.



ويرافق أرملة بيكنباور كل من يورغن كلينسمان، الفائز بكأس الأمم الأوروبية (يورو 1996) مع المنتخب الألماني، وكذلك برنارد ديتز، المتوج بـ(يورو 1980) مع منتخب "الماكينات"، قبل المباراة الافتتاحية لـ "يورو 2024" بين ألمانيا وإسكتلندا.

هايدي ستحمل كأس "يورو 2024".. من هي؟



كان كلينسمان وديتز قائدي منتخب ألمانيا، حينما أحرز الفريق اللقب، فيما كان بيكنباور هو القائد، عندما توج الألمان بلقبهم الأول في أمم أوروبا عام 1972.



وكان بيكنباور أيقونة كرة القدم الألمانية وفريق بايرن ميونخ الألماني، توفي في السابع من يناير الماضي، عن عمر يناهز 78 عامًا.