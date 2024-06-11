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أحمد جودة - القاهرة - الموعد والتشكيل المتوقع .. مباراة منتخب السعودية و الأردن اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

شاهد بالبث المباشر منتخب السعودية اليوم.. مشاهدة منتخب السعودية × الأردن Twitter بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم 2026.. ينتظر عشاق كرة القدم العربية بفارغ الصبر، مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة الحاسمة التي ستجمع بين منتخبي السعودية والأردن على ملعب "الأول بارك" في الرياض، ضمن آخر جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة السعودية والأردن من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عشاق كرة القدم العربية على موعد مع مواجهة حاسمة

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، حيث يتنافسان على خطف بطاقة التأهل إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات.

وتاريخيًا، حظيت لقاءات المنتخبين بتنافس قوي، حيث تواجه الطرفان 6 مرات من قبل على أرض السعودية، حقق خلالها المنتخب السعودي انتصاراته الأربعة الأخيرة بفارق هدفين.

وتشهد إحصائيات اللقاءات المباشرة بين المنتخبين تفوقًا سعوديًا واضحًا، حيث حقق "الصقور الخضر" 10 انتصارات مقابل 3 هزائم وتعادلين.

ولكن، لا شك أن المنتخب الأردني سيبحث عن تحقيق مفاجأة في هذه المباراة، مستعينًا بمعنوياته العالية بعد فوزه الأخير على المنتخب العراقي.

موعد مباراة السعودية والأردن



يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مواجهة هامة ضد نظيره الأردني، مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والأردن، أي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر أيضًا.

وتُقام المباراة على ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن

يبحث عشاق كرة القدم العربية عن طرق مشاهدة مباراة السعودية والأردن بث مباشر، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعدنا أن نُنقل لكم معلومات عن القنوات الناقلة للمباراة:

تُنقل المباراة عبر قنوات AL-Kaas HD بصوت المعلق خالد الحدي.

كما يمكن متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

الترددات للقنوات الناقلة للمباراة

القناة التردد القمر الصناعي AL-Kaas HD 12345 نايل سات AL-Kaas HD 12567 عرب سات

تشكيلة المنتخب السعودي أمام الأردن اليوم

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: متعب الحربي- على لاجامي- على البليهي- سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو- فيصل الغامدي- سامي النجعي

خط الهجوم: سالم الدوسري- عبدالرحمن غريب- فراس البريكان

ترتيب مجموعة تصفيات كأس العالم 2026



تتصدر السعودية ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 13 نقطة تليها الأردن في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما يقبع منتخب باكستان في المركز الأخير دون نقاط.