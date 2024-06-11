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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب العراق وفيتنام اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب العراق وفيتنام اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مواجهة ودية ضد نظيره الفيتنامي، مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة.

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أسود الرافدين يواجهون فيتنام في ختام المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقد ضمن منتخب العراق بالفعل تأهله إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة من 5 جولات.

بينما يدخل منتخب فيتنام المباراة بآمال ضعيفة في التأهل، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة عن إندونيسيا الثانية.

موعد مباراة العراق وفيتنام



يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مواجهة ودية ضد نظيره الفيتنامي، مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العراق، أي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية أيضًا.

وتُقام المباراة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

يبحث عشاق كرة القدم العراقية عن طرق مشاهدة مباراة منتخب بلادهم ضد نظيره الفيتنامي، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويسعدنا أن نُنقل لكم معلومات عن القنوات الناقلة للمباراة:

تُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرياضية العراقية المفتوحة.

كما يمكن متابعة المباراة على قناة العراقية الرابعة.

الترددات للقنوات الناقلة للمباراة

القناة التردد القمر الصناعي العراقية الرياضية 11640 نايل سات العراقية الرابعة 11580 نايل سات

تشكيلة العراق ضد فيتنام المتوقع

حراسة المرمى: فهد طالب وأحمد باسل وجلال حسن.

خط الدفاع: أحمد العبادي وميرخاس دوسكي وعلى عدنان وحسين على.

خط الوسط: اكام هاشم وأحمد على وإبراهيم بايش وزيدان إقبال ومنتظر ماجد.

خط الهجوم: أيمن حسين وعلي الحمادي وأيمن حسين.

تاريخ مواجهات العراق وفيتنام



وقبل مباراة العراق ضد فيتنام مباشر اليوم، فاز المنتخب العراقي 5 مرات من 6، وانتهت مباراة بالتعادل بنتيجة 1/1، ضمن تصفيات كأس العالم 2018، وأقيمت تلك المواجهة عام 2015.