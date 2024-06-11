نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يرفض رحيل مهاجمه لباريس هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته الشديدة في الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزو رومانو فإن نادي مانشستر سيتي رفض فكرة رحيل جوليان ألفاريز إلى باريس على سبيل الإعارة في الصيف الحالي.

وأكد أن المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز أبلغ مسؤولي نادي مانشستر سيتي بأنه يريد الحصول على فرصة للمشاركة بصورة كبيرة مع الفريق في الموسم الجديد.

كما أن نادي مانشستر سيتي يريد بقاء النجم ألفاريز مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وعدم رحيله في الميركاتو القادم.