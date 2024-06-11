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أحمد جودة - القاهرة - تقدم المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول هكتور كوبر باستقالته من منصبه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة اليابان.

كوبر يتقدم باستقالته بعد الهزيمة القاسية لسوريا أمام اليابان

وقال “كنت سعيدًا جدًا بالعمل مع هؤلاء اللاعبين وبكل المساعدة التي تلقيتها من الاتحاد السوري لكرة القدم، كانوا متعاونين للغاية في كل ما طلبناه كجهاز فني، لكن أعتقد أنه بالنسبة لي كانت هذه المباراة هي نهاية المرحلة بالنسبة لي”.



وأضاف “أود أن أتقدم بالشكر للقائمين على الرياضة في سورية وكذلك لإدارة اتحاد كرة القدم لأنهم قدموا كل طاقتهم من أجل مساعدتنا.. للأسف هذه هي كرة القدم.. أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه، وأعتذر من الجماهير السورية لأنني كنت أتمنى أن أسعدهم.. أشكر الجميع على لحظات الفرح والحزن التي عشناها معًا.. حاولت تقديم أقصى ما يمكنني من جهد، حلمنا معًا وبذلنا جهدًا كبيرًا”.

ووجه كوبر في ختام المؤتمر رسالة إلى الجماهير السورية قائلًا: “لديكم الآن لاعبين جيدين للغاية، ولكنهم بحاجة إلى وقت أطول من أجل الانسجام وبناء منتخب قوي، هذا المشروع الذي أطلقه الاتحاد بحاجة إلى وقت أطول، وأتمنى لكم التوفيق في القادمات من الأيام”.