مدرب بلجيكا: دي بروين يتلقى إشارات في الملعب من طائرة دون طيار

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا بنجم الفريق وقائده كيفن دي بروين، قائلا إنه يتمتع بحس مذهل، وذلك قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة أمم أوروبا 2024.

وقال تيديسكو لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية اليوم الثلاثاء "دي بروين يرى مساحات لا يلاحظها الآخرون، إنها ميزة جنونية، لدرجة أنني أشعر أنه يتلقى إشارات من طائرة دون طيار في السماء".

وواصل تيديسكو "إنه لاعب مميز للغاية، لذا نمنحه حرية في الملعب، فهو ملتزم ومتاح دائما من أجل الفريق".

وأشار مدرب بلجيكا إلى أن لاعبين مثل يان فيرتونخن وروميلو لوكاكو من ضمن اللاعبين البارزين، ولكنهم لا يحتاجون لشارة الكابتن.

ويرى تيديسكو أن منتخبات إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا تتصدر الترشيحات للفوز بلقب كأس أمم أوروبا.

وحذر في ختام تصريحاته "يجب أن نتسم بالتركيز في دور المجموعات لأنه تنتظرنا مواجهات غير مريحة، لكن بإمكاني الوعد بأننا سنبدأ مشوارنا بكل ترقب وتفاؤل".