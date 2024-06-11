نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مجانًا من غير مليم".. شاهد آلحين (0-0) مباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة، حيث يتواجه منتخبا العراق وفيتنام في مباراة مرتقبة ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وتحمل هذه المباراة أهمية خاصة لكلا الفريقين، إذ يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في التأهل، والجماهير متحمسة لمتابعة هذا اللقاء الذي يعد اختبارًا حقيقيًا لقدرات اللاعبين وإمكانياتهم في المنافسات الدولية.

مباراة العراق ضد فيتنام

وتقام منافسات دور المجموعات بتصفيات قارة آسيا بوجود 36 منتخبًا بواقع 11 فريقًا متأهلين من الدور التمهيدي، و25 أصحاب التصنيف الأول في القارة، تم توزيعها إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات.

وتلعب المنافسات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى المرحلة النهائية الحاسمة.

موعد مباراة العراق وفيتنام اليوم

تنطلق مباراة العراق وفيتنام مباشر في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام اليوم

تنقل مباراة العراق وفيتنام اليوم مباشر على القناة الرياضية العراقية المفتوحة، والقناة الرابعة العراقية، وذلك بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس وأبوظبي المختصة في نقل التصفيات الآسيوية.

وكان المنتخب العراقي، حقق الفوز في 5 من أصل 6 مواجهات سابقة مع منتخب فيتنام، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل بنتيجة (1-1)، وجاءت هذه المباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018، وأقيمت في عام 2015.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق أمام فيتنام

وقد جاء التشكيل المتوقع لمنتخب العراق أمام فيتنام على النحو التالي:

مباراة العراق ضد فيتنام

حراسة المرمى يكون هنا: فهد طالب واللاعب أحمد باسل وجلال حسن.

خط الدفاع يكون هناك: أحمد العبادي وميرخاس دوسكي وعلى عدنان وحسين على.

خط الوسط يكون هناك: اكام هاشم وأحمد علي وإبراهيم بايش وزيدان إقبال ومنتظر ماجد.

خط الهجوم يكون: ايمن حسين وعلى الحمادي.

ترتيب منتخب العراق وفيتنام قبل مباراة اليوم

ويتواجد منتخب العراق في المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم بجانب منتخبات الفلبين وإندونيسيا وفيتنام.

ويتصدر أسود الرافدين ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، من الفوز في الجولات الخمس الماضية، بينما يأتي منتخب فيتنام في المركز الثالث ولديه 6 نقاط.