نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يبدأ مشروع التطوير الشامل للاستاد والملاعب الفرعية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأ مجلس إدارة شركة غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل التنفيذ الفعلي لمشروع التطوير الشامل للاستاد التاريخي لغزل المحلة استعدادًا لعودة الفريق للدوري الممتاز.

ويشهد المشروع أعمال غير مسبوقة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالاستاد لإعادته كسابق عهده قبلة للمنتخبات والفرق الوطنية.

ويشمل التطوير عدة نقاط رئيسية هي:

١- التغيير الكامل لأرضية الملعب وأنظمة الري والخزانات عن طريق أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال.

٢- معالجة المدرجات المتضررة وإعادة فتحها لاستقبال الجمهور مرة أخرى بشكل آمن.

٣- تركيب شاشة عرض عملاقة لبث المباريات.

٤- تركيب ساعة إليكترونية داخل الاستاد

٥- تطوير غرف الحكام والأجهزة الفنية على أعلى مستوى.

٦- تجهيز صالات الجيم بأحدث الأجهزة الرياضية وتجهيز غرف خاصة للتدليك والاستشفاء.

٧- تطوير غرف تغيير الملابس على أعلى مستوى ودعمها بأحدث الأجهزة التفاعلية.

٨- إنشاء مسجد خاص بالجمهور بجوار المدرجات داخل حرم الاستاد.

٩- تطوير تراك الملعب بشكل كامل.

١٠- تطوير أرضية الملاعب الفرعية والمنطقة المحيطة لها بشكل كامل.

ويسابق غزل المحلة الزمن من أجل إنهاء كافة أعمال التطوير قبل بدء التجهيزات للموسم الرياضي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥

