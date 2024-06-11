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أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم، تنطلق اليوم الثلاثاء مباراة قوية ومنتظرة من جمهور كرة القدم العربية بين السعودية والأردن، ضمن آخر جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث من المقرر أن تقام مباراة السعودية والأردن اليوم على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ويتسائل الكثير عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن.



موعد مباراة السعودية والأردن



تنطلق مباراة السعودية والأردن في تمام الساعة التاسعة مساء بدء مباراة الأردن والسعودية 9 مساءً موعد مباراة السعودية والأردن الساعة 9 مساء

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن ضمن آخر جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027:



من المقرر أن تنقل مباراة السعودية والأردن في بث مباشرعبر قنوات AL-Kaas HD، حيث تمتلك قنوات الكأس حقوق بث مباراة المنتخب السعودي، وسوف يتم نقل المبارة عبر قناة الكأس المفتوحة، ويتولى مهمة التعليق المعلق خالد الحدي.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد، وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، فيمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبرNord VPN.

تشكيل المنتخب السعودي أمام الأردن اليوم:

حراسة المرمى خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم

محمد العويس متعب الحربي- على لاجامي- على البليهي- سعود عبدالحميد محمد كنو- فيصل الغامدي- سامي النجعي سالم الدوسري- عبدالرحمن غريب- فراس البريكان

ويذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز المنتخب السعودي على النشامى في عقر دارهم بثنائية صالح الشهري، في نوفمبر الماضي، بينما ستكون المباراة المقبلة تحصيل حاصل بعدما ضمن المنتخبان التأهل رسميًا إلى المرحلة التالية من التصفيات.



ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الانتصار على باكستان (4-0) و(3-0)، والأردن (2-0) وطاجيكستان (1-0)، ثم تعادل مع نفس المنتخب خارج الديار (1-1).

وفي المقابل، يسعى منتخب الأردن للفوز ولا بديل عنه من أجل التأهل للمرحلة المقبلة من التصفيات، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارت على باكستان (3-0) و(7-0) وعلى طاجيكستان (3-0)، بينما تعادل مع نفس المنتخب (1-1).