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أحمد جودة - القاهرة - الآن دون ولا مليم.. (0-0) بث مباشر السعودية x الأردن في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026 | يلا شوت، ينتظر عدد كبير من محبي كرة القدم موعد مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم اليوم ضمن آخر جولة من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية الخاصة بالتأهل لكأس العالم 2026، إذ سوف يعمل المنتخب السعودي بأقصى مجهود كي ينتهي الجولة وهو متصدر مجموعته، إذ فاز في ثلاثة مباريات إلى الآن وتعادل في واحدة، والمباراة الأخيرة كانت ضد إندونيسيا التي فاز فيها بثلاث أهداف مقابل لا شيء، لهذا نبين لكم اليوم موعد صافرة بداية مباراة السعودية والأردن اليوم.



موعد مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم

جماهير لعبة كرة القدم في المملكة يترقبون موعد مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم لكي يتابعوا هذه المباراة المهمة للمنافسة على المركز الأول للمجموعة، إذ تمكن المنتخب السعودي من حصد 13 نقطة خلال 5 مباريات فاز في 4 منها وتعادل في واحد، أما منتخب الأردن فقد تمكن من حصد 10 نقاط خلال 5 مباريات فاز في ثلاثة منها وتعادل في واحدة وهزم في واحدة أيضًا، لهذا فإن موعد هذه المباراة هو:

تاريخ المباراة اليوم 11 يونيو الثلاثاء.

توقيت المباراة الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية والأردن والساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن

شبكة إي إس سي هي مجموعة القنوات التي تمتلك حق اذاعة كل مباريات المنتخب السعودي خلال تصفيات قارة آسيا، لهذا سوف تذاع مباراة الليلة عبر قناة إس إس سي سبورت الأولي، ويمكن مشاهدتها أيضًا عن طريق تطبيق شاهد.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

بناء على القرعة التي وقعت في تصفيات بطولة آسيا وقع منتخب السعودية مع منتخبات ثلاث أخرى هي المنتخب الباكستاني والمنتخب الأردني والمنتخب الطاجيكستاني، في سابع مجموعة من ضمن مجموعات البطولة التي تأهل إلى كأس العالم القادم، التي سوف تقام في كندا وأمريكا، أما ترتيب مجموعة السعودية فهو:

يحتل أول مركز المنتخب السعودي بعدد نقاط 13.

يحتل ثاني مركز المنتخب الأردني بعدد نقاط 10.

يحتل ثالث مركز المنتخب الطاجيكستاني بعدد نقاط 5.

يحتل رابع مركز المنتخب الباكستاني بعدد نقاط 0.

