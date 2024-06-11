الرياضة

الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء saudi x Jordan مباراة السعودية والأردن في في تصفيات كأس العالم 2024 دون تقطيع

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء saudi x Jordan مباراة السعودية والأردن في في تصفيات كأس العالم 2024 دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء saudi x  Jordan مباراة السعودية والأردن في في تصفيات كأس العالم 2024 دون تقطيع، بعد فوز السعودية على باكستان في مباراة تصفيات كأس العالم آسيا 2026 في يوم الخميس الماضي والذي قد وافق يوم 6 من شهر يونيو 2024 الجاري، قد تم الإعلان عن جميع التفاصيل بشأن مباراة السعودية والاردن القادمة ضمن مباريات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا 2026، ويأتي ذلك بعد تأهيل كلا المنتخبين إلى الجولة الحاسمة في التصفيات المؤهلة إلى المونديال المقبل، ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة السابعة للمونديال قبل الجولة الأخيرة بإجمالي 13 نقطة، ويحتل المنتخب الاردني المركز الثاني بإجمالي 10 نقاط فقط.

«اللقاء الحاسم».. موعد مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم 2024 والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة السعودية والاردن

لقد تم الاعلان عن جميع التفاصيل بشأن موعد مباراة المنتخب السعودي مع منتخب الاردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة آسيا، على أن تكون المباراة في يوم الثلاثاء القادم الموافق يوم 11 من شهر يونيو 2024 الجاري، لتكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وتوقيت الاردن بتوقيت القاهرة ايضًا، على ان تكون المباراة على الأراضي السعودية وبين الجماهير السعودية ايضًا على ان يتم الاعلان عن جميع التفاصيل خلال الايام المقبلة.

 

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تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والاردن في تصفيات كأس العالم

حسب ما قد تم الاعلان عنه رسميًا من قبل الجهات المسؤولة فإن مباراة السعودية والاردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 فإنه من المقرر أن يتم عرض المباراة من خلال شاشة قناة ssc الرياضية ومن خلال الترددات التالية:

ssc اس اس سي السعودية الرياضية اسم القناة
نايل سات القمر الصناعي
12284 التردد
27500 معدل الترميز
عمودي v الاستقطاب
3/4  معامل التصحيح

وكذلك على عرب سات كما يلي:

ssc اس اس سي السعودية الرياضية اسم القناة
عرب سات القمر الصناعي
12149 التردد
27500 معدل الترميز
أفقي H الاستقطاب
 5/6 معامل التصحيح
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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