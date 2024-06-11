نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء saudi x Jordan مباراة السعودية والأردن في في تصفيات كأس العالم 2024 دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء saudi x Jordan مباراة السعودية والأردن في في تصفيات كأس العالم 2024 دون تقطيع، بعد فوز السعودية على باكستان في مباراة تصفيات كأس العالم آسيا 2026 في يوم الخميس الماضي والذي قد وافق يوم 6 من شهر يونيو 2024 الجاري، قد تم الإعلان عن جميع التفاصيل بشأن مباراة السعودية والاردن القادمة ضمن مباريات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا 2026، ويأتي ذلك بعد تأهيل كلا المنتخبين إلى الجولة الحاسمة في التصفيات المؤهلة إلى المونديال المقبل، ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة السابعة للمونديال قبل الجولة الأخيرة بإجمالي 13 نقطة، ويحتل المنتخب الاردني المركز الثاني بإجمالي 10 نقاط فقط.

موعد مباراة السعودية والاردن

لقد تم الاعلان عن جميع التفاصيل بشأن موعد مباراة المنتخب السعودي مع منتخب الاردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة آسيا، على أن تكون المباراة في يوم الثلاثاء القادم الموافق يوم 11 من شهر يونيو 2024 الجاري، لتكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وتوقيت الاردن بتوقيت القاهرة ايضًا، على ان تكون المباراة على الأراضي السعودية وبين الجماهير السعودية ايضًا على ان يتم الاعلان عن جميع التفاصيل خلال الايام المقبلة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية والاردن في تصفيات كأس العالم

حسب ما قد تم الاعلان عنه رسميًا من قبل الجهات المسؤولة فإن مباراة السعودية والاردن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 فإنه من المقرر أن يتم عرض المباراة من خلال شاشة قناة ssc الرياضية ومن خلال الترددات التالية:

ssc اس اس سي السعودية الرياضية اسم القناة نايل سات القمر الصناعي 12284 التردد 27500 معدل الترميز عمودي v الاستقطاب 3/4 معامل التصحيح

وكذلك على عرب سات كما يلي: