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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية بريطانية الضوء على الوجهة المفضلة للأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

نجم مانشستر سيتي يفضل الرحيل إلى ريال مدريد

وأشار موقع ذا أتلتيك البريطاني إلى أن جوليان ألفاريز البالغ من العمر 24 عامًا ارتبط بالرحيل عن مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الحالي والانضمام إلى أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح الموقع البريطاني أن حلم ألفاريز سيكون الانضمام إلى ريال مدريد على الرغم من أن الصفقة ستكون مستحيلة حاليًا بسبب خط الهجوم المكدس بالفعل في صفوف الملكي.

وأكد الموقع البريطاني أن ألفاريز يرغب في الرحيل عن المان سيتي من أجل اللعب بشكل منتظم.

وأفاد الموقع البريطاني بأن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على 80 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع النجم الأرجنتيني.

وألمح الموقع البريطاني أن جوليان ألفاريز كان قد خاض 54 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع البطولات في الموسم المنصرم وسجل 19 هدف وصنع 13 هدف آخرين.

ولفت الموقع البريطاني أن ألفاريز كان قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من ريفر بلايت الأرجنتيني في صيف عام 2022 مقابل 21.40 مليون يورو.

