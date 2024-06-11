نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دياز يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي عن حقيقة رحيله عن صفوف الريدز في الفترة المقبلة.



ولفت الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن لويس دياز البالغ من العمر 27 عامًا ارتبط بالانضمام إلى برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في يونيو عام 2027.



وقال لويس دياز في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو:" أنا سعيد جدًا مع ليفربول، إنه فريق ونادي رائع".



وأضاف: "كنت أرغب دائمًا في اللعب مع ليفربول، أشعر بالراحة هناك".



واختتم دياز تصريحاته قائلًا: "أنا لا أفكر في أي شيء آخر".



جدير بالذكر أن لويس دياز خاض 51 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات في الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدف وصنع 5 أهداف آخرين.



ويلعب دياز في صفوف ليفربول منذ يناير عام 2022 عقب قدومه من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو.



وتوج لويس دياز مع ليفربول بكلا من كأس كاراباو مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.