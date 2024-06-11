يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة العراق وفيتنام ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بث مباشر دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - مباراة العراق وفيتنام.. يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية اليوم تجمع بين منتخب العراق وفيتنام على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفاز المنتخب العراقي 5 مرات من 6، وانتهت مباراة بالتعادل بنتيجة 1/1، ضمن تصفيات كأس العالم 2018، وأقيمت تلك المواجهة عام 2015.

موعد مباراة العراق وفيتنام اليوم:

تنطلق مباراة العراق وفيتنام مباشر في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام اليوم:

تنقل مباراة العراق وفيتنام اليوم مباشر على القناة الرياضية العراقية المفتوحة، والقناة الرابعة العراقية، وذلك بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس وأبوظبي المختصة في نقل التصفيات الآسيوية.

تشكيلة العراق ضد فيتنام المتوقع:

حراسة المرمى خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم

فهد طالب وأحمد باسل وجلال حسن أحمد العبادي وميرخاس دوسكي وعلى عدنان وحسين على اكام هاشم وأحمد على وإبراهيم بايش وزيدان إقبال ومنتظر ماجد أيمن حسين وعلي الحمادي وأيمن حسين

وسيتأهل منتخب فيتنام كثاني المجموعة في حالة واحدة إذا ما انتصر على العراق، وإذا تعادلت أو خسرت إندونيسيا أمام الفلبين، وهو سيناريو مستبعد بسبب الفوارق الفنية الكبيرة بين العراق وفيتنام، ولصعوبة تعرض إندونيسيا لسيناريو مفاجئ أمام أحد أسوأ منتخبات التصفيات «الفلبين».

وانتهت المباراة الأولى في هذه التصفيات بين العراق وفيتنام، بفوز أسود الرافدين بصعوبة 1-0، يوم 21 نوفمبر الماضي، وبعد شهرين فقط تقابلا مجددًا في الجولة الثالثة من مجموعات كأس آسيا في قطر، وفاز العراق بشق الأنفس بنتيجة 2/3.