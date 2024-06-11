شاهد الآن Vietnam vs Iraq.. مشاهدة منتخب العراق × فيتنام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن Vietnam vs Iraq.. مشاهدة منتخب العراق × فيتنام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026ـ تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026، وكيفية مشاهدة البث المباشر لها وأكثر من ذلك.

يختتم المنتخب العراقي المرحلة الأولى من التصفيات المُشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026. عندما يستضيف منتخب فيتنام على استاد البصرة الدولي.

ويدخل أسود الرافدين اللقاء وهو متصدر للمجموعة السادسة برصيد 15 نقطة بعد فوزه في المباراة الأخيرة خارج ملعبه علي إندونيسيا بهدفين دون رد ليضمن التأهل لكأس آسيا 2027 ومرحلة التصفيات النهائية لكأس العالم.

بينما يأتي منتخب إندونيسيا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويليه فيتنام في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل الفلبين جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” أبرز المعلومات المتعلقة بمباراة العراق وفيتنام من القنوات للمعلق وأكثر من ذلك.



ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026؟

ستكون مباراة العراق وفيتنام منقولة بصورة مجانية عبر شبكة الإعلام العراقي من خلال القناة الرياضية العراقية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026

يمكن متابعة مباراة القناة الرياضية العراقية الناقلة لمباراة العراق وفيتنام عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي..



تردد القناة الرياضية العراقية على نايل سات

التردد: 12563

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026

سيكون البث المباشر لمباراة العراق وفيتنام متاحًا بوسيلتين، توفرهما قناة العراقية الرياضية.



معلق مباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026



يتولى المعلق الرياضي جمال الدراجي مسئولية التعليق على مباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026.



متى موعد مباراة العراق وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2026؟

تقام مباراة العراق وفيتنام يوم الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران 2024 على استاد البصرة الدولي

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وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.