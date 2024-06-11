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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي دومينيكو بيراردي نجم ساسولو الإيطالي اتخذ قرارًا بشأن الإنضمام إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الحالي.

بيراردي يحسم موقفه من عرض يوفنتوس

ولفتت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن بيراردي البالغ من العمر 29 عامًا يمتلك عقدًا مع ساسولو يمتد حتى يونيو عام 2027 وارتبط من قبل بالانضمام إلى السيدة العجوز.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس قد يكون لديه فرصة للتعاقد مع بيراردي بسعر رخيص حتى لو لم تبدأ المفاوضات مع ساسولو بعد وذلك عقب هبوط ساسولو إلى الدرجة الثانية.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن ساسولو لا يريد بيع أهم لاعب في تاريخ النادي بمقابل مادي منخفض.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن بيراردي أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الحالي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن بيراردي وافق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس في الصيف الماضي لكن ساسولو رفض بيعه بأقل من 30 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه من المتوقع أن يظل بيراردي بعيدًا عن المباريات حتى نهاية العام الحالي بسبب الإصابة، حيث سيغيب عن بطولة يورو 2024.

