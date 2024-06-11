عاجل.. تحديد إصابة مصطفي محمد ومدة غيابه عن الملاعب

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أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر الأول، عن إصابته بجزع من الدرجة الثانية بالرباط الداخلي للركبة.

تحديد إصابة مصطفي محمد ومدة غيابه عن الملاعب

وخضع مصطفي محمد لأشعة فور وصول بعثة منتخب مصر من غينيا بيساو،صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا.

وانتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب غينيا بيساو بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو.

