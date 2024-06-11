نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي النجوم يهدد مشاركة بيراميدز في إفريقيا فما السبب ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النجوم تقديم مذكرة رسمية اليوم “الثلاثاء” إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي بيراميدز، والذي طالب فيه بمنع بيراميدز من المشاركة الأفريقية.

وجاء سبب المنع بعد التزام نادي بيراميدز بسداد مستحقاته المالية لنادي النجوم والذي تقدم بطلب لمنع الأول من المشاركات الأفريقية.

نص البيان



وجاء نص بيان النجوم كالتالي: "طبقًا للوائح والقوانين، النجوم يطالب الإتحاد المصري لكرة القدم بإلزام نادي بيراميدز بدفع مستحقاته المالية ومنعه من الحصول على الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الإفريقية".



وأضاف: "في حال عدم الالتزام بالسداد تقدم الثلاثاء" بمذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم نادي بيراميدز وذلك لعدم التزامه بتنفيذ القرار الصادر من الإتحاد المصري لكرة القدم رقم (2569) بتاريخ 22 يونيو 2023 بشأن المبالغ المستحقة لنادي النجوم".



وواصل: "يطالب نادي النجوم اللوائح والنصوص الخاصة بعدم منح الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الأفريقية لنادي بيراميدز والتي تمنع نادي مدين لأندية أخرى من الحصول على الترخيص ما لم يسدد المديونية المقررة لائحة التراخيص بالكاف) ويطالب نادي النجوم الإتحاد المصري لكرة القدم سرعة إلزام نادي بيراميدز بالسداد خلال 5 أيام أو تطبيق ما جاء بشروط الترخيص الخاص بالمشاركات الإفريقية".



وأتم في بيانه: "ويؤكد نادي النجوم في حال تطبيق اللوائح بعدم منح الترخيص لنادي بيراميدز هو أمر لائحي، ويترتب عليه إعادة ترتيب الأندية صاحبة الحق بالمشاركة في البطولات الأفريقية".