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أحمد جودة - القاهرة - ولفتت صحيفة آس الإسبانية أن فيرلاند ميندي البالغ من العمر 29 عامًا يمتلك عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو عام 2025 وظهر بمستوى مميز مع الملكي في الموسم المنصرم.

ميندي يترقب مصيره مع ريال مدريد

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميندي لم يتلق أي اتصال من ريال مدريد بخصوص مستقبله.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميندي ينتظر ليرى ما سيحدث، حيث كان معروضًا للبيع في الميركاتو الصيفي الماضي لكنه رفض التوجه إلى الدوري السعودي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فيرلاند ميندي خاض 37 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات في الموسم المنصرم، حيث سجل هدفًا وحيدًا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميندي كان قد انضم إلى ريال مدريد قادمًا من ليون الفرنسي مقابل 48 مليون يورو في صيف عام 2019.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميندي توج مع ريال مدريد بكلا من الدوري الإسباني 3 مرات وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة وكأس السوبر الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.

