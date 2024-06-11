نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بروين يوجه صدمة مدوية لجماهير الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي صدمة قوية لجماهير اتحاد جدة السعودي خلال الفترة الحالية.

ويواصل نادي اتحاد جدة محاولاته لإقناع النجم البلجيكي كيفين دي بروين بالتوقيع للعميد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فإن دي بروين لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي أبلغ عائلته في المنزل بأنه يريد البقاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مسؤولي نادي الاتحاد للتعاقد مع دي بروين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تعويض رحيل النجم البرازيلي رومارينهو.

وفي سياق متصل فإن النجم البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو القادم حسب مصادر صحفية.