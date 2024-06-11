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أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب جنوب إفريقيا على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

جنوب إفريقيا تهزم زيمبابوي بثلاثية في تصفيات كأس العالم

وجاءت أهداف البافانا الثلاثة عن طرق كل من إيكرام راينيرزو وثابيلو مورينا هدفين.

ويتواجد منتخبا جنوب إفريقيا وزيمبابوي في المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات رواندا وبنين وليسوتو ونيجيريا.

وبتلك النتيجة، ارتقى منتخب جنوب إفريقيا للمركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة.

ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب رواندا بنفس الرصيد 7 نقاط، ويتواجد منتخب بنين في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.